Ödemiş'te Bayramlaşma

Ödemiş Kaymakamlığında Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Celil Ateşoğlu, herkesin bayramını kutlayarak, "Bu bayramda en büyük

dileğimiz üzücü ve ölümlü trafik kazalarının hiç

yaşanmamasıdır. Bunun için de tüm sürücülerin dikkatli olmalarını diliyorum. Kurban Bayramı'nın tüm

ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Törene, Ödemiş Belediye Başkan Vekili Ali

Bozkan, İlçe Emnniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş İlçe

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz ile ilgililer katıldı.