Ödemiş'te Bayramlaşma
Ödemiş Kaymakamlığında Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Ödemiş Kaymakamlığında Kurban Bayramı öncesinde bayramlaşma töreni düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Celil Ateşoğlu, herkesin bayramını kutlayarak, "Bu bayramda en büyük
dileğimiz üzücü ve ölümlü trafik kazalarının hiç
yaşanmamasıdır. Bunun için de tüm sürücülerin dikkatli olmalarını diliyorum. Kurban Bayramı'nın tüm
ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum." dedi.
Törene, Ödemiş Belediye Başkan Vekili Ali
Bozkan, İlçe Emnniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş İlçe
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz ile ilgililer katıldı.