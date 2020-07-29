Ödemiş Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulan mobil araç ile ilk olarak Orhangazi Mahallesi'ndeki çocuklara bayram için ayakkabı ve kıyafet dağıtıldı.

Ödemiş Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, mobil aracın hizmete sunulduğunu ifade ederek; "Sizin için ihtiyaç fazlası olan eşyalar, bir başkasının ihtiyacı olabilir. Giyim, ayakkabı,oyuncak, araç gereç, ev eşyası gibi tüm malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde toplanıyor ve gerekli bakımları yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Yeni hizmete sunduğumuz mobil araç ile merkeze uzak mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Ödemiş ailesi olarak birbirimizle dayanışma ve yardımlaşma içinde paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Önemli olan doğru paylaşımın doğru kişilerle yapılması" dedi.

Kurban Bayramı öncesi hizmete sunulan mobil araç ilk olarak Orhangazi Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar dağıttı. Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan mahalle sakinleriyle biraraya gelerek, Kurban Bayramı öncesi olduğu için mobil aracın çocuklara yönelik eşyalar dağıttığını, önümüzdeki günlerde diğer araç ve gereçlerinde mobil araçta yer alacağını belirtti.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek mobil araca destek olmak isteyen vatandaşlarımız 0 232 544 20 30 telefondan ulaşmaları durumunda, ihtiyaç fazlası olan eşyaları görevliler tarafından evlerinden alınmaktadır.

Kaynak: Bültenler