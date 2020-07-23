Odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden müdür yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kayseri Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı 46 yaşındaki Mustafa Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.
23.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:38
Odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden Kayseri Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı 46 yaşındaki Mustafa Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.
Müdür Yardımcılığı yaptığı Kayseri Furkan Doğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki odasında rahatsızlanarak hayatını kaybeden 46 yaşındaki Mustafa Sümer'in cenazesi, Hulusi Akar Camide yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Erkilet mezarlığına defnedildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA