: Öcalan'ın tutulduğu İmralı Adası'nda yangın çıktı

27.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:51

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'nda orman yangını çıktı. Lodosun etkisiyle büyüyen yangına orman ekipleri müdahale etmek için harekete geçti. İçişleri Bakanı Soylu yangınla ilgili alevlerin cezaevini etkilemediğini söyledi.

SABAH SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Marmara Denizi'nde bulunan Armutlu Yarımadası'nın batı ucundaki Bozburun'a 10,8 deniz mili, Karacabey ilçesi kıyısındaki Susurluk Çayı'na 6,5 deniz mili uzaklıktaki İmralı Adası'nda sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Çam ağaçları ve zeytin ağaçlarının bulunduğu adadaki yangın şiddetli lodosun etkisiyle büyüdü.

DENİZDEKİ FIRTINA ULAŞIMI GÜÇLEŞTİRİYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etmek için harekete geçti. Bursa'nın Mudanya ilçesinden Büyükşehir ve ormana ait itfaiye ekiplerinin deniz yoluyla İmralı'ya ulaştırılmaya çalışıldığı ancak denizdeki fırtınanın gemi seferini güçleştirdiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden askeri geminin de arazöz almaya çalıştığı, İstanbul'dan da bölgeye söndürme helikopterinin istendiği belirtildi.

"GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Anadolu Ajansı Editör Masası programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yangınla "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde bir yangın çıktı. Cezaeviyle ilgili bir risk söz konusu değil. Gerekli çalışmalar yapılıyor, büyük bir yangın değil. Hem helikopter, hem arazözler çalışıyor. Müdahaleler yapılıyor" açıklamasını yaptı.

TERÖRİST BAŞI 21 YILDIR ADADA TUTUKLU

Yaklaşık 10 hektar büyüklüğündeki İmralı Adası'nda 1999 yılında Kenya'da yakalanan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 21 yıldır tutuklu bulunuyor. Müebbet hapse mahkum edilen Öcalan'ın yanı sıra 2009 yılında benzer suçlardan hükümlü 8 mahkum da adaya gönderilmişti. Adada jandarmaya ait bir komando birliği bulunurken, adanın çevresi sahil güvenlik tarafından korunuyor.

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