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Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtıBARTIN Bartın'da etkili olan kar yağışına rağmen Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı.

BARTIN (İHA) - Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı

BARTIN Bartın'da etkili olan kar yağışına rağmen Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneş sonrası nar ve erik ağaçları ocak ayında çiçek açtı. Köy sakinlerinden Necati Şimşek, nar ve erik ağacının Ocak ayında çiçek açmasına şaşırdıklarını söyleyerek, " Bu mevsimde bunların çiçek açmasına hayret ettik. Ocak ayındayız ve köyümüzde 20 santimden fazla kar var" dedi.

Diğer yandan etkili olan yağış sonrası kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede İl Özel İdare ekipleri de yollarda kar küreme çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı

Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı

Ocak ayında nar ve erik ağaçları çiçek açtı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Son Dakika Haberleri

Bartın, Erik, Ocak, kar, Güncel, Haber

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