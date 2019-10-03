Ocak ayında gelin olacak olan Merve Özbey; Evlenme teklifi almadım.

03.10.2019 13:05

Ocak ayında Kenan Koçak ile dünya evine girecek olan Merve Özbey, "Düğün gününü önceden aldık. Herkes çok az kaldı diyor. Daha aylar var ama düğün işleri böyleymiş. Ben henüz bir şey anlamadım. Dört ay var. Kimsenin gönlü kırılmasın diye şimdiden davetiyeleri hazırladım. Ancak kına çok kalabalık olacak. h" diyerek heyecanını dile getirdi. Yasemin Şefik'in "Düğün tamam da evlenme teklifi nasıl oldu?" sorusu üzerine Özbey; " Henüz evlenme teklifi yok. Yani Evlenme teklifi olmadı. Biz konuştuk ve bir anda düğün günü aldık.. Belki düğünden önce evlenme teklifi yapar." diyerek kahkaha attı.

MERVE ÖZBEY'DEN ARABESK ALBÜM GELİYOR!

Son klibi "Yaramızda Kalsın" ile en çok dinlenen ve izlenenler arasında yer alan Merve Özbey; "Arabesk albüm hazırlıyoruz. Hem çok iyi bildiğiniz arabesk şarkılar ve yeni arabeskleri dinleyicilerle buluşturacağım."

Kaynak: Bültenler