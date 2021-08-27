Obruk içinde yeni obruk oluştu
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Obruk içinde yeni obruk oluştu

Obruk içinde yeni obruk oluştu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu - Haberler | Güncel

KONYA'nın Karapınar ilçesinde oluşumunu tamamlamayan obruğun içinde yaklaşık 45 metre çapında 2 metreye yakın derinliğe sahip yeni obruk oluştu.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde oluşumunu tamamlamayan obruğun içinde yaklaşık 45 metre çapında 2 metreye yakın derinliğe sahip yeni obruk oluştu. Çevre halkından Şammas Parlak, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz" dedi. 

Karapınar ilçesinde, yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'e ulaşan obruğa bir yenisi daha eklendi.  Reşadiye Mahallesi Averen mevkisinde yıllar önce gerçekleşen ancak oluşumunu tamamlamayan obruğun içinde  45 metre çapında  2 metreye yakın derinliğe sahip yeni obruk oluştu.

Çevre halkından Şammas Parlak, yeni obruğun birkaç gün önce gerçekleştiğini tahmin ettiklerini belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İlçemizde ve bu mevkide obrukların oluşmasına alıştık, ancak sürekli tedirginlik içindeyiz. Buralarda koyun otlatıyoruz, tarlalarda çalışıyoruz. Sürekli can tehlikesi içindeyiz" dedi. 

Bahattin Parlak da (60), ilk obruğun ne zaman meydana geldiğini bilmediklerini belirterek, "İlk obrukta tam göçme olmamıştı. 100 metre çapında alanı kapsıyordu. Bu obruk içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık" diye konuştu. 

  


Obruk içinde yeni obruk oluştu
Obruk içinde yeni obruk oluştu
Obruk içinde yeni obruk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okuyucu

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