O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Hande Erçel de konuk oldu. Peki, Hande Erçel kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Hande Erçel kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Hande Erçel. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU HANDE ERÇEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Kasım 1993

Kaç yaşında: 27yaşında

Nereli: Bandırma

Boy: 1,75 m

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir. 2011-2013 yıllarında 3mota oyunculuk atölyesinde eğitimine başladı,eş zamanlı Tiyatro Kedi'de oyun asistanlığı yaptı.

Hande Erçel, 2012 yılında düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasına katılıp Azerbaycan'da düzenlenen bu yarışmada ikinci oldu. Oyunculuğa 2014 yılında "Çılgın Dershane Üniversitede" adlı diziyle basladi. 2014 yılında "Hayat Ağacı" adlı dizide (Selin Karahanlı) karakterini canlandırırken İdil Fırat, Fikret Kuşkan, Onur Saylak, Özge Özberk, Kenan Bal ile beraber oynadı.

Hande Erçel, 2015 yılında "Güneşin Kızları" adlı dizide "Selin Yılmaz" karakterini canlandırmıştır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Evrim Alasya, Kanat Heparı, Tolga Sarıtaş, Berk Atan, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır. 2017-2020 arasında Harika Uygur chubbuck atölyesi, Merve Taşkan oyuncu koçu, İbrahim Çiçek tiyatro yönetmeni-koç ile eğitimini hala sürdürmektedir.

Hande Erçel'in Oynadığı Diziler

Sen Çal Kapımı/ Eda Yıldız/ 2020

Azize/ 2019

Halka/ Müjde Akay/ 2018

Siyah İnci/ Hazal/ 2017

Aşk Laftan Anlamaz/ Hayat Uzun-Sarsılmaz/ 2016-2017

Güneşin Kızları/ Selin Yılmaz-Mertoğlu/ 2015-2016

Hayat Ağacı/ Selen Karahanlı/ 2014

Çılgın Dersane Üniversitede/ Meryem/ 2014

Çalıkuşu/ 2013/ Zahide

Tatar Ramazan/ 2013