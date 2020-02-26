O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41

Şarkısı ve çektiği klip ile kısa sürede büyük ilgi gören Anıl Şimşek, yeni şarkı için de kolları sıvadı. Şarkıcı yeni çalışmasıyla& ; birlikte görünümünü de değiştirdi.



