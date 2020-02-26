O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
Haberler » Magazin » O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi - Magazin

O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

O Ses Türkiye de Hadise'nin takımında yer alan ve söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettiren Anıl Şimşek, "Hazır mıyız " isimli ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu

26.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:41
O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi

Şarkısı ve çektiği klip ile kısa sürede büyük ilgi gören Anıl Şimşek, yeni şarkı için de kolları sıvadı. Şarkıcı yeni çalışmasıyla& ; birlikte görünümünü de değiştirdi.

Kaynak: Snob Magazin

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler