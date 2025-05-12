Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final heyecanı yaşandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette sona gelindi. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirdi. O Ses Türkiye Polen kimdir? Polen Sena Yıldızoğlu kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

O SES TÜRKİYE POLEN KİMDİR?

O Ses Türkiye 2025 yarışmasının parlayan ismi Polen Sena Yıldızoğlu, sahne performansı ve etkileyici vokal yeteneğiyle jüriyi ve izleyicileri kendine hayran bıraktı. Adana doğumlu olan genç yetenek, müzik yolculuğuna Antalya'nın Manavgat ilçesinden katılım göstererek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Müzik öğretmeni olarak görev yapan Yıldızoğlu, aynı zamanda şan eğitmenliği yapıyor ve piyano konusunda öğrencilerini yetiştiriyor. Müzikle olan derin bağını 15 yıllık deneyimiyle taçlandıran sanatçı, ud ve piyano çalmadaki ustalığıyla dikkat çekiyor. Özel hayatıyla ilgili olarak ise uzun süredir birlikte olduğu partneriyle yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladıkları nişan töreniyle ilgili heyecanını paylaşıyor.