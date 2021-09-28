O Ses Türkiye ne zaman başlayacak ve O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri kimler soruları araştırılmakta. Her sezonuyla büyük beğeni toplayan ve kulakların pasını silen fenomen yapım O Ses Türkiye yeni sezonuyla da izleyiciyi büyülemeye hazırlanıyor. Vatandaşlar O Ses Türkiye ile ilgili internette "O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye jürisinde kimler var? O Ses Türkiye ne zaman başlayacak? O Ses Türkiye ilk bölüm tanıtımı izle!" gibi soru ve konuları araştırmakta. Detaylar haberimizde.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı'nın sunacağı ve 10. yıl özel sezonuyla TV8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye 2021 2 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 20.00'de yayın hayatına başlayacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

O Ses Türkiye'nin jürisinde yer alacak isimler ise belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yapacağı programın jüri koltuğunda ise Oğuzhan Koç, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Murat Boz olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

O SES TÜRKİYE İLK BÖLÜM TANITIMI İZLE!

Haberler.com - Gündem