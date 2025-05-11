O Ses Türkiye kim birinci oldu (FİNAL 11 Mayıs Pazar)?

Türkiye'nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiyede final heyecanı resmen başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in titizlikle hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona yaklaştı.Peki, O Ses Türkiye kim birinci oldu?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...

MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

Gamze Şeker,

Polen Sena Yıldızoğlu,

Seyit Ali Özen.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Doğa Kılıç,

Eren Can Çadırcı,

Nehir Gür,

Elçin Aytuna Durucan,

Funda Kayacık.

HADİSE'NİN TAKIMI

Sakine Akın,

Gözde Buldaş,

Jean Sarkissyan,

Oğuz Kazancık.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray - Alp Gürsu,

Fırat Tandoğan,

Mert Özer,

Ertuğrul Hayrullah.

O SES TÜRKİYE KİM BİRİNCİ OLDU?

O Ses Türkiye'de Şubat ayında başlayan mücadele bu akşam sona eriyor ve şampiyon belli oluyor. 2025 O Ses Türkiye'nin final gecesi 11 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor.

Şampiyon henüz belli olmadı.