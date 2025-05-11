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O Ses Türkiye Funda kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli mesleği ne?

O Ses Türkiye Funda kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli mesleği ne?
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O Ses Türkiye finalinde Funda'nın kaçıncı olacağı merak ediliyor. Sevilen yarışmacılar arasında yer alan Funda'nın seçtiği şarkılar da çok konuşuldu. Peki, O Ses Türkiye Funda kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli mesleği ne?

O Ses Türkiye 2025 sezonunda finale kalmayı başaran isimlerden biri de Funda Kayacık oldu. Yarı finalde İsviçre'den Nemo adlı şarkıcının 2024 yılında Eurovision birincisi olmasını sağlayan The Code adlı şarkıyı seslendiren Kayacık'ın performansı çok konuşuldu.O Ses Türkiye Funda kimdir? Funda Kayacık kaç yaşında, nereli mesleği ne?

O SES TÜRKİYE FUNDA KİMDİR?

O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün ekibinde yer alan Funda Kayacık, 1998 yılında dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı olarak kariyerine genç yaşta adım attı. İlk olarak 2016 yılında dublaj sektörüne giriş yapan Kayacık, "rabarba" olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer alarak bu alandaki yeteneğini geliştirdi.

Funda Kayacık, 1998 yılında dünyaya geldi. Funda Kayacık henüz 27 yaşınaddır. Seslendirme sanatçısı olarak kariyerine genç yaşta adım attı. İlk olarak 2016 yılında dublaj sektörüne giriş yapan Kayacık, "rabarba" olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer alarak bu alandaki yeteneğini geliştirdi.

Müziğe olan ilgisi nedeniyle konservatuvara yöneldi ve opera eğitimi aldı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın Opera bölümündan yüksek onur belgesi ile mezun oldu.

2016 yılında dublaj hayatına başladı. Bazı stüdyolarda vokal bazılarında ise dublaj sanatçısı olarak çalıştı. Mattel'in Barbie "Brooklyn" Roberts karakterinin onaylı sesi olup bu karakterle bir çok yapımda dublaj yaptı. Bu projelerde 23 şarkıda (ve fazlası) ana vokal olarak yer aldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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