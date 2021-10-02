O Ses Türkiye blok nedir? O Ses Türkiye yeni formatı blok ne işe yarar? sorularının yanıtı merak ediliyor. O Ses Türkiye yeni sezonuna 2 Ekim 2021 tarihi itibarıyla başladı. Jüri koltuğunda Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Murat Boz'un bulunduğu O Ses Türkiye yeni formatı blok nedir? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

O SES TÜRKİYE BLOK NEDİR?

O Ses Türkiye'de formata dahil edilen BLOK özelliği sayesinde, jüri, yarışmacının seçebileceğini düşündüğü bir diğer jüriyi engelleyerek yarışmacıyı kendine çekmeye çalışıyor.

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