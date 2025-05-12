O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?
O Ses Türkiye 2025'te büyük finalde yarışmacılar, son kez sahne performanslarını sergiledi. Peki, O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor?
Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final heyecanı yaşandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette sona gelindi. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirdi. O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?
O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ
Gökhan'ın Takımı
- Eray & Alp Gürsu
- Mert Özer
- Fırat Tandoğan
- Ertuğrul Hayrullah
Hadise'nin Takımı
- Gözde Buldaş
- Sakine Akın
- Jean Sarkissyan
- Oğuz Kazancık
Beyaz'ın Takımı
- Eren Can Çadırcı
- Nehir Gür
- Funda Kayacık
- Elçin Aytuna Durucan
- Doğa Kılıç
Melike'nin Takımı
- Gamze Şeker
- Polen Sena Yıldızoğlu
- Seyit Ali Özer
O SES TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?
Yarışmanın kazananı haftalar süren yoğun mücadeleler, performanslar ve duygusal anlarla dolu bir sezonun ardından finale kalan isimler arasından belirlendi. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu izleyicilerin verdiği SMS oyları sonucunda belirlendiği için tamamen halkın kararıyla zirveye çıktı.
O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE KAZANIYOR?
Yarışmanın kazananı açıklandığı anda milyonlarca izleyicinin merakla beklediği sorunun cevabı da netleşmiş oldu. Şampiyonun kim olduğu bilgisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.