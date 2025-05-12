O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final heyecanı yaşandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette sona gelindi. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirdi. O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Gökhan'ın Takımı

Eray & Alp Gürsu

Mert Özer

Fırat Tandoğan

Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

Gözde Buldaş

Sakine Akın

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık

Beyaz'ın Takımı

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Funda Kayacık

Elçin Aytuna Durucan

Doğa Kılıç

Melike'nin Takımı

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özer

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Yarışmanın kazananı haftalar süren yoğun mücadeleler, performanslar ve duygusal anlarla dolu bir sezonun ardından finale kalan isimler arasından belirlendi. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu izleyicilerin verdiği SMS oyları sonucunda belirlendiği için tamamen halkın kararıyla zirveye çıktı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE KAZANIYOR?

Yarışmanın kazananı açıklandığı anda milyonlarca izleyicinin merakla beklediği sorunun cevabı da netleşmiş oldu. Şampiyonun kim olduğu bilgisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.