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O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?

O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?
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O Ses Türkiye 2025'te büyük finalde yarışmacılar, son kez sahne performanslarını sergiledi. Peki, O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye 2025 final heyecanı yaşandı. Aylarca süren kıyasıya rekabette sona gelindi. O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirdi. O Ses Türkiye birincisi, şampiyonu ne kazanıyor, ödül ne, araba mı, para mı 2025?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ

Gökhan'ın Takımı

  • Eray & Alp Gürsu
  • Mert Özer
  • Fırat Tandoğan
  • Ertuğrul Hayrullah

Hadise'nin Takımı

  • Gözde Buldaş
  • Sakine Akın
  • Jean Sarkissyan
  • Oğuz Kazancık

Beyaz'ın Takımı

  • Eren Can Çadırcı
  • Nehir Gür
  • Funda Kayacık
  • Elçin Aytuna Durucan
  • Doğa Kılıç

Melike'nin Takımı

  • Gamze Şeker
  • Polen Sena Yıldızoğlu
  • Seyit Ali Özer

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYON KİM OLDU?

Yarışmanın kazananı haftalar süren yoğun mücadeleler, performanslar ve duygusal anlarla dolu bir sezonun ardından finale kalan isimler arasından belirlendi. O Ses Türkiye 2025 şampiyonu izleyicilerin verdiği SMS oyları sonucunda belirlendiği için tamamen halkın kararıyla zirveye çıktı.

O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ NE KAZANIYOR?

Yarışmanın kazananı açıklandığı anda milyonlarca izleyicinin merakla beklediği sorunun cevabı da netleşmiş oldu. Şampiyonun kim olduğu bilgisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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