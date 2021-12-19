O dizide oynamak isterdim

Havanın yağışlı olması sebebiyle sinema bileti aldıklarını ve ' Gucci' filmini izleyeceklerini söyleyen Aksoy "Hava yağmurlu biz de sinemaya gitmeye karar verdik. Merak ediyorduk. Gucci filmini izleyeceğiz.

Genelde vizyonda olan filmlere bakıyorum" diye konuştu. Aksoy bir soru üzerine son dönemde dijital platformda ses getiren Kulüp dizisinde oynamayı isteyebileceğini anlatıp "Diziyi izlemeye başladım, yarısındayım. Tabii ben de oynamak isterdim, dönem projesi bir kez çok keyifli. O tarz işler oyuncular için daha verimli oluyor" dedi.

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