Nüzhet Dalfes kimdir? Nüzhet Dalfes kaç yaşında, nereli? Nüzhet Dalfes hayatı ve biyografisi!
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Nüzhet Dalfes kimdir? Nüzhet Dalfes kaç yaşında, nereli? Nüzhet Dalfes hayatı ve biyografisi!

Nüzhet Dalfes kimdir? Nüzhet Dalfes kaç yaşında, nereli? Nüzhet Dalfes hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Nüzhet Dalfes izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nüzhet Dalfes kaç yaşında, nereli? Nüzhet Dalfes hayatı ve biyografisi! Nüzhet Dalfes kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Nüzhet Dalfes hakkında araştırmalar yapılıyor. Nüzhet Dalfes kimdir? Nüzhet Dalfes kaç yaşında, nereli? Nüzhet Dalfes hayatı ve biyografisi!

NÜZHET DALFES KİMDİR?

Yaklaşık 35 yıldır iklim, paleoiklim ve iklim değişikliği alanında çalışan Prof. Dr. Nüzhet Dalfes, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Bölümü'nde tamamladıktan sonra tez çalışmalarını Boulder, Colorado'daki Ulusal Atmosfer Araştırmaları Merkezi'nde yapıp Rice Üniversitesi Uzay Fiziği ve Astronomi Bölümü'nde doktora derecesi aldı. İzleyen yıllarda Fransa'da Dinamik Meteoroloji Laboratuarı'nda ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde araştırıcı olarak çalıştı. 1990-1992 yılları arasında BÜ Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde doçent olarak bulundu ve iklimbilimin yanısıra ekoloji alanında dersler vermeye başladı. 1992'de İTÜ'ye geçti ve yeni kurulan moleküler biyoloji ve genetik programında ekoloji ile ilgi dersleri tasarladı ve verdi. İTÜ'de uzun yıllar bilişim ve yer bilimleriyle ilgi birimlerde yöneticilik yaptı. Şu anda, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Ekoloji ve Evrim Anabilim Dalı başkanlığını yürütmekte ve ağırlıklı olarak bölgesel iklim değişikliği, ekosistem modelleme, ekolojide bilişim alanlarında çalışmalar yapmaktadır. 1992-1996 ve 2003-2004 yılları arasında (müteveffa) Doğal Hayatı Koruma Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2012 yılında beri Türkiye'de 'vatandaş bilimine' dayalı bir fenoloji gözlem ağını (TRFeno) ve 'fenokamera'lardan oluşacak bir gözlem sistemini kurmaya çalışmaktadır.

Görsel: yesilgazete.org

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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