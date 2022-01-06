Nusrettin Saltabaş kimdir? TikTokçu savcı Nusrettin Saltabaş kimdir?
TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu. Peki Nusrettin Saltabaş kimdir? TikTokçu savcı Nusrettin Saltabaş kimdir?
Cumhuriyet Savcı Nureddin Saltabaş şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı. Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem olmasının ardından TikTok hesabını kapattı. Peki Nusrettin Saltabaş kimdir? TikTokçu savcı Nusrettin Saltabaş kimdir? detaylar haberimizde.
NUSRETTİN SALTABAŞ KİMDİR?
TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu.
ŞARKI SÖYLEYİP SPOR YAPIYOR
Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı.
HESABINI KAPATTI
Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Beklemediği kadar ilgi gören Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.
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