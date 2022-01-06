Cumhuriyet Savcı Nureddin Saltabaş şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı. Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem olmasının ardından TikTok hesabını kapattı. Peki Nusrettin Saltabaş kimdir? TikTokçu savcı Nusrettin Saltabaş kimdir? detaylar haberimizde.

NUSRETTİN SALTABAŞ KİMDİR?

TikTok hesabında şarkılar söylediği, spor yaptığı yaptığı anlara ait paylaşımlarda bulunan Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, sosyal medyada gündem oldu.

ŞARKI SÖYLEYİP SPOR YAPIYOR

Savcının şarkılar söylerken, spor yaparken paylaştığı çeşitli videolar sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Yoğun ilgi gören paylaşımlar, beğeni topladı.

HESABINI KAPATTI

Bu gelişmeyle birlikte söz konusu paylaşımlar da sosyal medyada gündem oldu. Beklemediği kadar ilgi gören Savcı Saltabaş'ın Tiktok hesabını kapattığı öğrenildi.

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