Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
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Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı

Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe, Instagram'dan, doğduğu köye ait bir video paylaşımda bulundu. Gökçe, paylaşımına, "Nereden geldiğini unutma. Sevgili anne ve babamın adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı." notunu düştü. Nusret'in bu paylaşımı, takipçileri tarafından takdir topladı.

Dünyaca ünlü iş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe, 34 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir video paylaşımda bulundu.

VİDEO 350 BİN KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Doğduğu topraklara ait video paylaşımında Ramazan ayını tebrik eden Nusret, gönderisine şu notu düştü: "Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, İngilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."

Nusret Gökçe'nin paylaşımı kısa bir süre içinde yaklaşık 350 bin kez görüntülendi.

Kaynak: Hürriyet

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