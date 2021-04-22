Nusret'in Etiler'deki restoranında yangın paniği
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Nusret'in Etiler'deki restoranında yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe'nin restoranında büyük bir panik yaşandı. Ünlü işletmecinin sahibi olduğu restoran zincirinin Etiler şubesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Ünlü et restoranı Nusr-Et'in Etiler'de bulunan şubesinde restoranın dış cephesinde süren çalışma esnasında izolasyon malzemesi alev aldı. Bunun üzerine restoran çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürülürken, dış cephedeki malzeme de yeni bir parlama ihtimaline karşın söküldü.

Nusret'in Etiler'deki dükkanında yangın paniği
Nusret'in Etiler'deki dükkanında yangın paniği
Nusret'in Etiler'deki restoranında yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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