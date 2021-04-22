Nusret'in Etiler'deki restoranında yangın paniği

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Nusret Gökçe'nin restoranında büyük bir panik yaşandı. Ünlü işletmecinin sahibi olduğu restoran zincirinin Etiler şubesinde öğlen saatlerinde yangın çıktı.