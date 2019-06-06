Nusaybin'de telefon hırsızı güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir marketten cep telefonu çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yenituran Mahallesi Değirmen Sokak'taki markete alışveriş bahanesiyle giren bir kişi market sahibi M.Ş.T'nin dalgınlığını fırsat bilerek, masadaki cep telefonunu aldı.

Bir süre sonra cep telefonunun masada olmadığını fark eden M.Ş.T iş yerinin güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun çalındığını belirledi.

Söz konusu görüntülerle polise başvuran M.Ş.T, şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince cep telefonunu çalan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA