Nusaybin'de mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
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Nusaybin'de mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Nusaybin'de mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı

Nusaybin ilçesinde ramazan ayı dolaysıyla mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Nusaybin ilçesinde ramazan ayı dolaysıyla mezarlıklarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Nusaybin Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Mohris Mezarlığında temizlik çalışmaları yaptı.

Mezarlıklardaki otları biçen ekipler daha sonra çevre düzenlemesi yaprak çöpleri temizledi.

Vatandaşların mezarlık ziyaretinde çevre temizliğine dikkat etmesini isteyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, koronavirüs nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini belirtti.

Moris Mezarlığından sonra diğer mezarlıklarda da temizlik çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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