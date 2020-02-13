Nusaybin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İlçede etkili olan kar yağışı Fotoğraf sanatçısı Veysi Şimşek röportaj Çocukların kar topu oynaması Vatandaşlardan Ahmet Ay ile röportaj Kara bürünmüş tarihi yerler Kar nedeniyle kapalı iş yerleri Devrilen ağaç MARDİN - Nusaybin'de 7 yıl aradan sonra etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar...
13.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:13
İlçede etkili olan kar yağışı
Fotoğraf sanatçısı Veysi Şimşek röportaj
Çocukların kar topu oynaması
Vatandaşlardan Ahmet Ay ile röportaj
Kara bürünmüş tarihi yerler
Kar nedeniyle kapalı iş yerleri
Devrilen ağaç MARDİN - Nusaybin'de 7 yıl aradan sonra etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.
Kaynak: AA