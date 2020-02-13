Nusaybin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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Nusaybin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İlçede etkili olan kar yağışı Fotoğraf sanatçısı Veysi Şimşek röportaj Çocukların kar topu oynaması Vatandaşlardan Ahmet Ay ile röportaj Kara bürünmüş tarihi yerler Kar nedeniyle kapalı iş yerleri Devrilen ağaç MARDİN - Nusaybin'de 7 yıl aradan sonra etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar...

13.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:13
Nusaybin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

İlçede etkili olan kar yağışı

Fotoğraf sanatçısı Veysi Şimşek röportaj

Çocukların kar topu oynaması

Vatandaşlardan Ahmet Ay ile röportaj

Kara bürünmüş tarihi yerler

Kar nedeniyle kapalı iş yerleri

Devrilen ağaç MARDİN - 'de 7 yıl aradan sonra etkili olan kar nedeniyle vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Nusaybin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
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