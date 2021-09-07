Nurtaç Canan kimdir?
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Nurtaç Canan kimdir?

Nurtaç Canan kimdir?
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İstanbul'da boşanmak istediği eşi tarafından iki bacağından vurulan ve öleceğini düşündüğü için saldırgan kocasının adını kanıyla parkeye yazan Nurtaç Canan için bakanlık harekete geçmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, talihsiz kadın ve oğlunun hizmet modellerinden yararlanacağını dile getirdi. Peki, Nurtaç Canan kimdir?

Nurtaç Canan kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. İstanbul Zeytinburnu'nda, boşanmak istediği eşi tarafından bacağından vurulan ve kendisini vuran eşinin adını kanıyla parkeye yazan Nurtaç Canan isimli kadın için Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı harekete geçti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, talihsiz kadın ve oğlunun bakanlığın hizmet modellerinden yararlanacağını söylemişti.

NURTAÇ CANAN KİMDİR?

İstanbul Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. 46 yaşındaki Nurtaç Canan, 22 yaşında bir erkek çocuk annesi. Evlendiği ilk yıllarda eşinden ayrılan Nurtaç Canan, yine ayrılmak istediğinde saldırıya uğradı. Kocası Ragıp Canan'ın silahlı saldırısı sonucu yaralanan Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kanıyla kendini vuran kişinin kocası olduğunu yazdı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NE OLMUŞTU?

4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşanan olayda, Nurtaç Canan (49), eşi Ragıp Canan'a boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp Canan, yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç Canan'ı iki bacağından vurarak evden kaçmıştı. Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç Canan, bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla parkeye, "Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum" notunu yazdı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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