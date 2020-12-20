Nurseli İdiz'i Uğur Yücel mi işinden etti? İdiz: Bu çok saçma ve alçakça...

Nurseli İdiz, ünlü oyuncular Uğur Yücel, Gürgen Öz, Murat Akkoyunlu ve Mustafa Üstündağ'la beraber "Zoraki Misafir" adlı sinema filminde rol almaya hazırlanıyordu