Nurseli İdiz'i Uğur Yücel mi işinden etti? İdiz: Bu çok saçma ve alçakça...
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Nurseli İdiz'i Uğur Yücel mi işinden etti? İdiz: Bu çok saçma ve alçakça...

20.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:16
Nurseli İdiz'i Uğur Yücel mi işinden etti? İdiz: Bu çok saçma ve alçakça...

Nurseli İdiz, ünlü oyuncular Uğur Yücel, Gürgen Öz, Murat Akkoyunlu ve Mustafa Üstündağ'la beraber "Zoraki Misafir" adlı sinema filminde rol almaya hazırlanıyordu

Ancak ücretinin yarısını alıp sözleşme de yapan İdiz, son anda filmin kadrosundan çıkarıldı. Rolünü Ayşe Kökçü'nün canlandıracağı öğrenilen Nurseli İdiz tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'na ekipten bir oyuncunun kendisini istemediğini açıkladı ancak isim vermedi. Yasal süreç başlatan İdiz şunları söyledi:

Kaynak: Snob Magazin

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