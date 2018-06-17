Nürnberg'de Türk Günü Kutlandı

Nürnberg'de düzenli olarak, her yıl kutlanan Türk Günü, bu yıl 10. kez kent merkezindeki Jakops meydanında gerçekleşti.

Hulusi Koçak tarafından hayata geçirilen Türk Gününde, devasa sahne kuruldu ve ilk gün, Nürnberg'in yetiştirdiği televizyonların vazgeçilmez sanatçısı Efe sahne aldı. Efe gitarı ile izleyicilerin arasında yaptığı müzikle bol bol alkışlandı.

Etkinliğin ikinci gününde, bu kez beğenilen sanatçı Bendeniz sahne aldı. Bendeniz 'de başarılı performansı ile alkışları aldı.

Üçüncü ve son gün de, Murat Başaran bir konser verdi. Kültür, Sanat ve Folklor dolu bir Türk Gününde, Türk ve Alman bayrakları ile süslenen stantlarda çeşitli kuruluşlar mamullerini sergiledi ve Türk yiyecekleri damak zevkine hitap etti. Etkinlikte, Türk vatandaşları ile birlikte yabancılar da eğlendi.

- Rnberg