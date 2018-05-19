Nuri Bilge Ceylan'ın filmi Cannes Film Festivali'nde 15 dakika ayakta alkışlandı

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı (The Wild Pear Tree) filminin gösterimi yapıldı. İzleyenler tarafından büyük beğeni toplayan film dakikalarca ayakta alkışlandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı(The Wild Pear Tree), Cannes gösterimi sonrası yaklaşık 15 dakika ayakta alkışlandı.

NURİ BİLGE CEYLAN'IN YÖNETTİĞİ AHLAT AĞACI UZUN SÜRE AYAKTA ALKIŞLANDI

Festivalde bu yıl Türkiye'den Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Ahlat Ağacı" adlı film de ana bölümde yarıştı. Uzun süre ayakta alkışlanan "Ahlat Ağacı" sinema eleştirmenlerinden övgü aldı.

İLK KEZ 'KOZA' FİLMİYLE KATILMIŞTI

Ceylan, Cannes Film Festivali'ne ilk kez Koza filmiyle 1995'te yarışmacı olarak katılmıştı. Festivalde yarışan filmleri değişik dallarda çok sayıda ödüle layık görülen Ceylan, Kış Uykusu filmiyle 2014'te Altın Palmiye Ödülüne layık görülmüştü.

Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.