2025 yılı itibarıyla İstanbul siyasetinde önemli bir figür haline gelen Nuri Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği için öne çıkan isimlerinden biridir. Peki, Nuri Aslan kimdir? Nuri Aslan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

NURİ ASLAN KİMDİR?

Nuri Aslan, 1969 yılında Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra, 1990 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Meslek hayatına özel sektörde başlayan Aslan, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece Belediyesi'nde Meclis Üyesi olarak görev yapmıştır. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekilliği, 2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2014-2021 yılları arasında İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

Ayrıca, 2009-2020 yılları arasında Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği ve 2011-2019 yılları arasında Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2019-2024 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden her iki meclise de üye olarak seçilmiş ve 15 Nisan 2024 tarihinde İBB Meclisi 1. Başkan Vekili olarak göreve başlamıştır.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, 26 Mart 2025 tarihinde yapılacak İBB Meclis seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Başkanvekili adayı olarak gösterilmiştir. Nuri Aslan, evli ve üç çocuk babasıdır.

NE OLMUŞTU?

Başkanvekilliği için CHP grubunun adayı Nuri Aslan olurken, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul oldu. Saat 13.00'te başlayan toplantının 1'inci turunda CHP grubunun adayı Nuri Aslan 173 oy, AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Okul ise 123 oy aldı. 5 oy da geçersiz olarak sayıldı. 56 dakika süren ilk turda üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda Nuri Aslan 177 oy, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı.

NURİ ASLAN BAŞKANVEKİLİ OLDU

Üçüncü turda yapılan seçimde de Nuri Aslan 177, Zeynel Abidin Okul 125 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü tur sonucunda CHP'nin adayı Nuri Aslan, İBB Başkanvekili seçildi.