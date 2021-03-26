Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço kim, kaç yaşında?
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Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço kim, kaç yaşında?

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Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço kim, kaç yaşında?

Türk sinemasında birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu koronavirüse yakalandı. Peki, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço kaç yaşında?

Sayısız filmde rol alan 1974 doğumlu Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço kim, kaç yaşında?

NURİ ALÇO ÖLDÜ MÜ?

Koronavisürse yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılan usta oyuncu Nuri Alço, sağlığına kavuştu. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren oyuncunun, sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

NURİ ALÇO KİM?

Nuri Alço, Türk sinema oyuncusu. Baba tarafı Bulgaristan göçmenidir. Dedesi Kırkpınar pehlivanı Kel Aliço'dur. Bankacılık ve ilaç mümessilliğinin ardından Günaydın ve Saklambaç gazetelerinde mankenlik de yapan oyuncu, 1974 yılında Okan Uysaler'in kendisine rol vermesiyle Yeşilçam'a geçti

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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