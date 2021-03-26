Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço kim, kaç yaşında?

Türk sinemasında birçok dizi ve filmde rol alan başarılı oyuncu koronavirüse yakalandı. Peki, Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço öldü mü? Nuri Alço kaç yaşında?