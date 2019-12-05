Nurhak ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

05.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:57

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği öğrenildi.



Nurhak Kaymakamı Cihat Koç tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde etkisi artarak devam eden kar yağışı ve kuvvetle muhtemel buzlanma nedeniyle, ilçe genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 06.12.2019 Cuma tarihi için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu görevlilerinin idari izinli olmaları kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA