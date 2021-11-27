Nurgül Yeşilçay, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönüyor - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nurgül Yeşilçay, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dijital platformlarda rol aldığı projelerle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak kefaret dizisinde oynayan Yeşiçay, başrolünü Emre Kınay'la paylaşacağı Son Nefesime Kadar dizisinde rol alacak.

son olarak Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitaptan uyarlanan Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, yeni bir televizyon projesinde rol alacak.

EMRE KINAY'LA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK

Yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay'la başrolü paylaşacağı Son Nefesime Kadar dizisinde oynayacak. Pastel Film tarafından çekilecek dizi FOX TV'de ekrana gelecek. Dizinin 2022'nin ilk aylarında ekrana geleceği açıklandı. Yeşilçay'ın dizide nasıl bir rolde oynayacağı ise henüz netleşmedi.

Yoğun bir iş temposu bulunan Yeşilçay, şimdilerde Afra Saraçoğlu'yla birlikte Bir Barda Bir Gece isimli tiyatro oyununda da oynuyor.

Nurgül Yeşilçay, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönüyor

Nurgül Yeşilçay, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönüyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title