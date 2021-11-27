Nurgül Yeşilçay, Son Nefesime Kadar dizisiyle ekrana dönüyor
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Dijital platformlarda rol aldığı projelerle dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak kefaret dizisinde oynayan Yeşiçay, başrolünü Emre Kınay'la paylaşacağı Son Nefesime Kadar dizisinde rol alacak.
son olarak Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli kitaptan uyarlanan Kefaret dizisinde başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, yeni bir televizyon projesinde rol alacak.
EMRE KINAY'LA BAŞROLÜ PAYLAŞACAK
Yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay'la başrolü paylaşacağı Son Nefesime Kadar dizisinde oynayacak. Pastel Film tarafından çekilecek dizi FOX TV'de ekrana gelecek. Dizinin 2022'nin ilk aylarında ekrana geleceği açıklandı. Yeşilçay'ın dizide nasıl bir rolde oynayacağı ise henüz netleşmedi.
Yoğun bir iş temposu bulunan Yeşilçay, şimdilerde Afra Saraçoğlu'yla birlikte Bir Barda Bir Gece isimli tiyatro oyununda da oynuyor.
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