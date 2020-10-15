Nurgül Yeşilçay: Safiye'yi onlardan önce yaptık

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, evlilik hazırlığı yaptığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile önceki akşam Etiler'deki da Mario adlı mekanda görüntülendi. Yeşilçay, yeni projesi hakkında polemik yaratacak bir açıklamada bulundu