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Nurettin Yıldız kimdir? Nurettin Yıldız kaç yaşında, mesleği ne?

Nurettin Yıldız kimdir? Nurettin Yıldız kaç yaşında, mesleği ne?
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Dini konularda yorumları ile dikkatleri çeken Nurettin Yıldız izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Nurettin Yıldız kaç yaşında, nereli? Nurettin Yıldız hayatı ve biyografisi! Nurettin Yıldız kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nurettin Yıldız hakkında araştırmalar yapılıyor. Nurettin Yıldız kimdir? Nurettin Yıldız kaç yaşında, nereli? Nurettin Yıldız hayatı ve biyografisi!

NURETTİN YILDIZ KİMDİR?

1960 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Hafızlığını sekiz yaşında, babası Hilmi Yıldız Hocaefendi'de tamamladı ve temel dini eğitimini aldı. İstanbul-Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesinde okudu. İmam hatip lisesine devam ederken, değişik gazetelerde haftalık yazılar yazmaya ve tercüme haberler kaleme almaya başladı.

İmam-hatip lisesini bitirdikten sonra, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bir yıl devam etti.Ardından, Mekke Ümmü'l – Qura Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Burada Usul-u Fıkıh bölümünü bitirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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