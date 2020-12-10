Nurettin Mutlu kimdir? Şeyh Nureddin Mutlu hayatı ve biyografisi! Nureddin Mutlu kaç yaşında, nereli?

Şeyh Nureddin Mutlu, bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Şeyh Abdurrahman Et-Tâhi (K.S) hazretlerinin ahfâdından, Merhum Şeyh M. Masum'un oğlu, yazar Müfid Yüksel'in dayısı olan Nakşibendi Şeyhi Nureddin Mutlu, bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

ŞEYH NURETTİN MUTLU KİMDİR?

Norşin Şeyhi Nureddin Mutlu'nun babası Şeyh Masum'dur. 1884 (Hicri 1302) yılında Bitlis'in ilim, irfan kurumlarıyla meşhur ilçesi Norşin'de dünyaya gelen Molla Masum'un babası Molla Abdurrahim, âlim ve salih bir zattı. Norşin Dergahı yıllarca İslam'a büyük hizmetler etti ve etmeyede devam ediyor. Menzil Dergâhı, Haznevi Dergahının menşei Norşin'dir. Üstad Bedizzaman Norşin'de yetişmiş, Risale-i Nur Mektebi'nin mayası da Norşin'e aittir. Norşin Dergahı'nın şuandaki Şeyhi Şeyh Nurettin Mutlu'dur.

Kuruluşundan buyana dergâh ve medrese olarak kullanılan binada, günümüzde hizmet veren Nureddin Mutlu Hocaefendi, babası Molla Masum gibi tasavvufî icazet almamış yalnız müderrislik yapmakta ve bazı ezkarı yaptırmaktadır. Bunun yanında Şeyh Fadli'nin oğlu Şeyh Alamudddîn tarafından, Şeyh Muhammed Ziyauddîn ailesinden Şeyh Takyeddin ve Molla Abdulkerîm tarafından yürütülen üç medrese daha bulunmaktadır.