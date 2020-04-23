Nurdağı'nda bayrak ve maske dağıtımı Nurdağı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk bayrağı ile maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Nurdağı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk bayrağı ile maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaymakam Eşref Akça ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, evlere ve açık bulunan iş yerlerine Türk bayrağı ve maske dağıttı.

Akça ve Kavak, vatandaşlara evde kalınması ve sosyal mesafenin korunması çağrısı yaptı.

Çocukların bayramını kutlayan Akça ve Kavak, tedbirlere uyulmasını belirterek sosyal mesafeyle hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu, maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA