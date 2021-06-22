Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı
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Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı

Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 35 dönüm ekili buğday küle döndü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 35 dönüm ekili buğday küle döndü.

Şatırhöyük Mahallesi'nde buğday tarlasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını fark eden mahalleli, itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına, mahalledeki çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında 35 dönüm buğday ekili alan yandı.


Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı
Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı
Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı
Nurdağı'nda 35 dönüm ekili buğday yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

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