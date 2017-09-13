Nurdağı Milli Eğitim Müdürlüğünün Toplantısı

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, ilçedeki tüm okul müdürleri ve ilçe zümre başkanlarıyla toplantı yaptı.





Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesinin konferans salonundaki toplantıda, 2016 yılı değerlendirildi, 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılı için belirlenen hedefler ele alındı.



Yıldırım, konuşmasında, müfredat değişikliğinde, yerli, milli ve dini değerlere saygılı bir nesil istediklerini kaydetti.



Musa Yıldırım, yeni eğitim döneminde tüm okullarda normal öğretim yapılacağını belirtti.