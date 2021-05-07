Nur Sürer bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu

Usta sanatçı Nur Sürer, 'Camdaki Kız' dizisinde kızını oynayan Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın bekaret testi yaptırdığı sahne hakkında ilk kez Snob Magazin'e konuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Camdaki Kız' dizisinde Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin annesini canlandıran Nur Sürer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Projenin çekimi için Nişantaşı'nda olan usta sanatçı, geçtiğimiz hafta yayınlanan bekaret testi sahnesine hakkında ilk kez konuştu.

Yapımda Feride karakterini canlandıran Sürer, kızını bekaret testi için doktora götürmüş ve bu sahne uzun süre sosyal medyada tepki görmüştü. Sürer, "Ben de bu konuda çok hassasım. Umarım bunu çocuklarına dayatan ailelere ders olur. Tepki gelse ne olacak, sonuçta böyle bir şey bu ülkede yapılıyor. Biz de oyuncu olarak gösterdik" diye konuştu. Dizinin reytinglerde zirvede yer almasına ise sanatçı, "Çok iyi gidiyor. Reytinglerimiz gayet iyi. İyi bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi, her perşembe akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Bekaret testi sahnesi sosyal medyanın gündeminde uzun süre kalmış, sosyal medya kullanıcıları o sahnenin yayınlanmasına tepki göstermişti. Yıllar önce Hazal Kaya da 'Adını Feriha Koydum' dizisinin senaryosunda yazan bekaret testi sahnesini oynamayı kabul etmediğini açıklamıştı.

Kaynak: Snob Magazin