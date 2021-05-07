Nur Sürer bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Nur Sürer bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu

Nur Sürer bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Usta sanatçı Nur Sürer, 'Camdaki Kız' dizisinde kızını oynayan Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan'ın bekaret testi yaptırdığı sahne hakkında ilk kez Snob Magazin'e konuştu. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Camdaki Kız' dizisinde Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin annesini canlandıran Nur Sürer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Projenin çekimi için Nişantaşı'nda olan usta sanatçı, geçtiğimiz hafta yayınlanan bekaret testi sahnesine hakkında ilk kez konuştu.

Yapımda Feride karakterini canlandıran Sürer, kızını bekaret testi için doktora götürmüş ve bu sahne uzun süre sosyal medyada tepki görmüştü. Sürer, "Ben de bu konuda çok hassasım. Umarım bunu çocuklarına dayatan ailelere ders olur. Tepki gelse ne olacak, sonuçta böyle bir şey bu ülkede yapılıyor. Biz de oyuncu olarak gösterdik" diye konuştu. Dizinin reytinglerde zirvede yer almasına ise sanatçı, "Çok iyi gidiyor. Reytinglerimiz gayet iyi. İyi bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi, her perşembe akşamı Kanal D'de ekrana geliyor. Bekaret testi sahnesi sosyal medyanın gündeminde uzun süre kalmış, sosyal medya kullanıcıları o sahnenin yayınlanmasına tepki göstermişti. Yıllar önce Hazal Kaya da 'Adını Feriha Koydum' dizisinin senaryosunda yazan bekaret testi sahnesini oynamayı kabul etmediğini açıklamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nur Sürer bekaret testi sahnesi hakkında ilk kez konuştu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 22:12:58. #1.15#

title