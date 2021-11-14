Nur Fettahoğlu'nun yatak pozu sosyal medyayı salladı! İşte o fotoğraf!

Son olarak erken final yapan Star Tv dizisi Kağıt Ev'de rol alan Nur Fettahoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker Yöreoğlu ve Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Mahidevran Sultan rolüyle adından söz ettiren güzel oyuncu, Instagram hesabı üzerinden yatak pozunu paylaştı.

Cem Talu'nun objektifine poz veren güzel oyuncunun, yatak pozuna yorum ve beğeniğ yağdı.

41 yaşındaki oyuncu paylaşımını, "Sınırlı akıl, limitsiz ruh…. Hoş gelllll" notuyla yaptı.

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