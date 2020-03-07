Nur Fettahoğlu: 3-5 tane çocuğum olurdu

07.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 07.03.2020 13:43

'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Kardeş Çocukları' gibi başarılı projelerde yer alan Nur Fettahoğlu farklı karakterleri canlandırmayı çok sevdiğini söyleyerek "Asla canlandırmam dediğim bir rol var mı?" sorusuna "Kendime öyle kriterler koymadım. Ama beni zorlayan ve daha çok çabalamama sebep olan rolleri biraz daha tercih edebilirim" cevabını verdi.

'İzleyiciler mutlu'

Fettahoğlu, 'Babil' dizisi ile ilgili ise "İyi bir projenin içinde olmanın keyfini yaşıyoruz. Sanırım izleyicilerde yaptığımız işten mutlular. Sosyal medya üzerinden geri dönüşler bunu gösteriyor. Eda'dan hoşlanmayanlar da var elbette. Buna bir yandan üzülürken, bir yandan da 'demek ki karakteri iyi yansıtabilmişim ki' diyerek seviniyorum." dedi.

Fettahoğlu'ndan çocuk itirafı

Anne olmanın da hayatta en sevdiği şey olduğunu vurgulayan güzel oyuncunun bir kızı var. "Daha erken yaşta evlenseydim kesin 3-5 tane çocuğum olurdu" diyen Fettahoğlu, setten arta kalan zamanlarını ise kızına ayırıyor.