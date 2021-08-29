Numan Kurtulmuş, Karacabey'de sünnet düğününe katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bursa'nın Karacabey ilçesinde sünnet düğününe katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bursa'nın Karacabey ilçesinde sünnet düğününe katıldı.

Numan Kurtulmuş, Turgut Yozgat ve Tuğba Yozgat çiftinin oğulları Muhammet ve Ahmet'in sünnet düğününe iştirak etti. Törende konuşan Kurtulmuş, Turgut Yozgat'ın mutlu gününü paylaşmak istediklerini belirterek, Yozgat ailesini kutladı. Kurtulmuş, "Allah evlatlarının hep güzel günlerini göstersin. Mürüvvetlerini göstersin. Bu çocuklarımız tüm umutlarına nail olarak, güzel, mutlu, müreffeh bir hayat yaşasınlar" dedi.

AK Parti Karacabey Belediye Meclis Üyesi ve Karacabey Belediyespor Yöneticisi olan Turgut Yozgat ise Kurtulmuş'un törene katılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Yoğun mesainizde bize de vakit ayırdınız. Düğünümüzü onurlandırdınız. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yozgat ailesi ile hatıra fotoğraf çektiren Kurtulmuş, daha sonra düğünden ayrıldı.

Düğüne, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı