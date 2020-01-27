Nükhet Duru ve Sıla'dan muhteşem yorum
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Nükhet Duru ve Sıla'dan muhteşem yorum

Nükhet Duru'nun geçmişe damgasını vuran parçalarını yepyeni düzenlemeleriyle, müzisyen arkadaşlarıyla seslendirdiği 'Hikayesi Var' albümünün ilk parçası 'Yaralım' olacak. Nükhet Duru ve Sıla'nın düet yaptığı unutulmaz parça, 31 Ocak'ta dijital müzik platformlarında yayında olacak

27.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:41
Nükhet Duru ve Sıla'dan muhteşem yorum

'Hikayesi Var' adlı albümünde yorumculuğunu beğendiği, bir arada söylemekten keyif aldığı dostlarını ağırlayan , bu yolculuğun ilk adımını ile atmaktan oldukça memnun olduğunu belirtti.

Sıla'nın güçlü yorumuna övgüde bulunan Duru, "Hayatımın ne önemli çalışmalarından biri olan düet albümüm için uzun bir süredir büyük bir ekiple çalışıyoruz. Metin ve Eda Özülkü'nün kalbe dokunan bu şarkısı Sıla'ya öyle yakıştı ki ben de bambaşka bir keyifle yeniden söyledim. Albümde kaydı ilk biten şarkı buydu, benim için de albümün uğuru olduk" diyor

Kaynak: Snob Magazin

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