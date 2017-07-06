Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde Mezuniyet Töreni

Nuh Naci Yazgan Üniveristesinde (NNYÜ), mezuniyet töreni heyecanı yaşandı.



Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, Sağlık Bilimleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım ile Fen Edebiyat fakültelerinden mezun olan öğrenciler için toplu mezuniyet töreni düzenledi.



NNYÜ yerleşkesi tören alanında gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Törende konuşan Rektör Güney, "Üniversitemiz emin adımlarla, planlı, projeli, şehrine ve ülkesine en iyi hizmeti verecek şekilde gelişmesine devam etmektedir." dedi.



NNYÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar da Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin vakıf üniversitesi olarak kurulması fikri ortaya atıldığında en büyük endişeyi taşıyanların başında kendisinin geldiğini anımsatarak, "Çünkü, vakıf üniversitesi bütün giderlerin vakıf tarafından karşılanacağı bir üniversite. Cenab-ı Hakka şükürler olsun. İlk başladığımız günden bu güne hem daraltmadı hem bunaltmadı." diye konuştu.



Kayseri'nin en önemli değerinin hayırsever insan gücü olduğunu ifade eden Başkan Çelik ise "Bir şehrin gelişmesinde en önemli faktörlerden biri üniversitelerdir. Eğer bir şehrin gerek ekonomik gerek marka değerini yükseltecekseniz önce üniversiteleri büyüteceksiniz." ifadelerini kullandı.



Dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyelerin verildiği törende, Başkan Çelik'in İşletme bölümünde okuyan oğlu Furkan Çelik mezuniyet plakasını ve belgesini babası ile annesi İkbal Çelik'ten aldı.



Tören, mezun öğrencilerin diplomalarını alıp keplerini havaya atmasıyla son buldu.