Sağlık Bakanı Koca, Nu Varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını açıkladı. Nu varyantı nedir? Türkiye'de Nu varyantı var mı, görüldü mü? Nu varyantı belirtileri neler? Nu varyantı ne demek merak ediliyor.

NU VARYANTI NEDİR?

Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.

KABUSUN YENİ ADI: NU

Zira İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.

ÜLKELER BİRER BİRER HAREKETE GEÇİYOR

Günün erken saatlerinde İngiltere, koronavirüsün B.1.1.529 suşunun yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana da dahil olmak üzere altı güney Afrika ülkesinden 28 Kasım'a kadar uçuşları yasakladı. İngiltere'nin bu kararından saatler sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'dan uçuşları yasaklamayı önereceklerini duyurdu.

DSÖ, VARYANTLA İLGİLİ ZAMANA İHTİYAÇ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. DSÖ'den yapılan açıklamada yeni varyantın anlaşılabilmesi için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğu bilgisinin altı çizildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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