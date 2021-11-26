Nu varyantı nedir? Türkiye'de Nu varyantı var mı, görüldü mü? Nu varyantı belirtileri neler?
Son dakika gelen haberlere göre, Türkiye, Nu varyantı nedeniyle 5 ülkeden seyahatleri durdurdu. Bunun ardından vatandaşlar, Nu varyantı nedir? Türkiye'de Nu varyantı var mı, görüldü mü? Nu varyantı belirtileri neler? gibi soruların cevaplarını merak etti. Peki, Nu varyantı ne demek? Nu varyanti ilk hangi ülkede çıktı?
Sağlık Bakanı Koca, Nu Varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye gelişlerin yasaklandığını açıkladı. Nu varyantı nedir? Türkiye'de Nu varyantı var mı, görüldü mü? Nu varyantı belirtileri neler? Nu varyantı ne demek merak ediliyor.
Bilim insanları, "Bu varyant şu ana kadar karşılaştıklarımız arasında en tehlikelisi olabilir" yorumunu yaparken şu ana kadar sadece 10 vaka tespit edildiği belirtildi. Üç farklı ülkede bulunduğunu açıklayan London College Üniversitesi'nde görevli bilim insanı Profesör François Balloux, "Bu varyant muhtemelen teşhis konulmayan bir AIDS hastasına bulaştıktan sonra mutasyona uğradı" dedi.
Zira İngiliz bilim insanları şimdiye kadar en fazla mutasyona uğrayan yeni bir varyantın ortaya çıktığını açıkladı. 'Nu' adı verilen varyantın dünyadaki en yaygın varyant olan 'Delta' dahil tüm varyantlardan daha tehlikeli olabileceği düşünülüyor.
Günün erken saatlerinde İngiltere, koronavirüsün B.1.1.529 suşunun yayılması nedeniyle Güney Afrika ve Botsvana da dahil olmak üzere altı güney Afrika ülkesinden 28 Kasım'a kadar uçuşları yasakladı. İngiltere'nin bu kararından saatler sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen söz konusu varyant nedeniyle Güney Afrika'dan uçuşları yasaklamayı önereceklerini duyurdu.
Aşıya dirençli olabileceği düşünülen koronavirüs varyantı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurmuştu. DSÖ'den yapılan açıklamada yeni varyantın anlaşılabilmesi için birkaç haftaya ihtiyaç duyulduğu bilgisinin altı çizildi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Kovid 19'un Nu varyantı dolayısıyla 5 Afrika ülkesi için seyahat kısıtlaması getirildi
Sağlık Bakanı Koca, Nu varyantı sebebiyle, Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den Türkiye'ye seyahat edilmesine izin...
Dünya diken üstünde! Nu varyantı nedeniyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor
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