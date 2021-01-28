NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor
28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:34
Sırbistan'da 19 Ocak 2021'de başlayan kitlesel aşılama devam ediyor.
Sırbistan'da 19 Ocak 2021'de başlayan kitlesel aşılama devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devam eden aşılamada Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehrinde 2 binden fazla kişi aşılanırken, ülke genelindeki aşılanan kişi sayısı 400 bine yaklaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleksandar Niciforovic