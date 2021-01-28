NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor
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NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor

28.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:34

Sırbistan'da 19 Ocak 2021'de başlayan kitlesel aşılama devam ediyor.

Sırbistan'da 19 Ocak 2021'de başlayan kitlesel aşılama devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı devam eden aşılamada Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar şehrinde 2 binden fazla kişi aşılanırken, ülke genelindeki aşılanan kişi sayısı 400 bine yaklaştı.

NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor
NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor
NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor
NOVİ PAZAR - Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleksandar Niciforovic

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