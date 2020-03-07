Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
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Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı

Aydın'da özel bir klinikte çalışan genç kadın, "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" notu bırakıp çalıştığı iş yerinin odunluğunda kendini astı.

07.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:20
Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı

Aydın'ın ilçesinde veteriner hekim Ş. (28), klinikte kimsenin olmadığı sırada, "Hayatımı sonlandırmaya karar verdim" yazılı not bırakıp intihar etti.

Yenice Mahallesi'nde klinikte çalışan veteriner hekim Meryem Ş., iş yerinin odunluğunda kendini astı. Meryem Ş.'nin ortağı Tolga Altınöz, bugün saat 11.00 sıralarında kliniğe döndüğünde, Meryem Ş.'yi tavana asılı halde buldu.

"ÖLÜMÜMDEN KİMSE SORUMLU DEĞİL"

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Meryem Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Meryem Ş.'nin intiharından önce "Ölümümden kimse sorumlu değildir. Hayatımı sonlandırmaya kendim karar verdim" yazılı not bıraktığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Aydın'da Genç kadın, tek cümlelik not bırakıp odunlukta canına kıydı
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HABER YORUMLARI (5)

  • METİN:
    ölümünden herkez sorumlu dünyadaki adaletsizlik insanların bencilliği ve paranın gücü sorumlu
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  • HEE:
    senin mantıkla olsa bu işler dünya nüfüsu 8 milyar değil 80bin olurdu diğerleri intihar
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  • BENCE:
    hadi oradan kimse sorumlu değil bide iş yerinde bide asarak inandırıcı değil şuraya yazıyorum yüzde 90 cinayet çıkacak cinayet masası dedektifleri çözer tabi dosya önlerine gelirse yoksa intihar diye hemen kapatan birileri çıkmazsa bence
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