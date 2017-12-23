Nosab'ın Yeni Hizmet Binası Açılıyor

Yapımı tamamlanan tesis; 5 bin 271 metrekare idari bina, bin 334 metrekare kreş, her biri 450 metrekare olan 5 adet banka şubesi ve bin metrekare kapalı otoparkla birlikte, toplam 9 bin 855 metrekare kapalı alandan meydana geliyor.

NİLSİAD ve NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı Yalçın Aras, "Minareliçavuş mahallesi muhtarlığının bahçesinde başlayan NOSAB ve idari bina hikayesi, İnşallah pazartesi günü, bölge sanayicilerimize yakışan modern bir yapının açılışı ile birlikte mutlu sona ulaşacaktır" diye konuştu.

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal da "İdari binadan kreşe kadar birçok yapının gerçekleştirildiği tesisi, inanıyorum ki bölge sanayicilerimiz de beğeneceklerdir. Binamızda modern ve kullanışlı büroların yanında, sanayicilerimizin hizmetine açık bir konferans salonumuz da mevcuttur" şeklinde konuştu.