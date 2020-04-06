Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı - Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı Korona virüs salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı.

- Norveçli voleybolcunun köpeğiyle antrenmanı hayran bıraktı

OSLO - Korona virüs salgını nedeniyle maçlara katılamayan Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, köpeği ile antrenman yaptı. Sevimli köpeğin voleybol yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Norveçli plaj voleybolcusu Mathias Berntsen, korona virüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evindeki mini voleybol sahasında sürdürüyor. Berntsen'e antrenmanında köpeği "Kiara" eşlik ediyor. Berntsen, takım arkadaşı Kiara ve diğer takımdaki 2 kişi ile voleybol oynarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoda Berntsen ve Kiara'nın maç sırasında birbirlerine pas attığı görülüyor. Voleybolculara taş çıkaran sevimli köpeğin yeteneği izleyenleri hayran bıraktı.

Kaynak: İHA