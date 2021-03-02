Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç
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Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç

02.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:00

Ülke genelinde bugün itibarıyla kontrollü normalleşme dönemi başladı. Kısıtlamaların hangi illerde nasıl yapılacağı vatandaşın kafasını karıştırdı. Haberler.com YouTube kanalı olarak kafası karışanlar için normalleşme adımlarını tek tek açıkladık. İşte madde madde normalleşme sürecinin ayrıntıları...

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl Kasım ayında kapanmaya gidilmişti. Dün akşam itibari ile de kademeli normalleşme kararlarının açıklanmasıyla çok sayıda vatandaşın kafası karıştı. Haberler.com Youtube kanalı olarak 11 maddede normalleşme rehberinin ayrıntılarını anlattık.

  • Adım adım nasıl açılıyoruz?
  • Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
  • Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı?
  • 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor mu?
  • Restoran ve kafeler açıldı mı?
  • Restoranlara HES kodu ile mi girilecek?
  • Çocuklar okula gidebilecek mi?
  • Şehirler arası seyahat mümkün mü?
  • Nikah ve düğünlere katılım olacak mı?
  • Kamu çalışanlarının mesai saatleri nasıl olacak?
  • Halı sahalar ve spor salonları açıldı mı?

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Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç
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