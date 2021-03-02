Normalleşmeyle ilgili kafasında soru işareti olanlar dikkat! İşte videolu anlatımla yeni süreç

Ülke genelinde bugün itibarıyla kontrollü normalleşme dönemi başladı. Kısıtlamaların hangi illerde nasıl yapılacağı vatandaşın kafasını karıştırdı. Haberler.com YouTube kanalı olarak kafası karışanlar için normalleşme adımlarını tek tek açıkladık. İşte madde madde normalleşme sürecinin ayrıntıları...