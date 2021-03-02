Normalleşmeye adım atarken Prof. Dr. Bengi Başer "Haziran" ayını hatırlattı: 1 aya kalmaz yeniden kapanabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'ndan önemli kararlar geldi, kısıtlamalarla ilgili normalleşme adımları atıldı. Yeni süreçle ilgili açıklamalar yapan uzman isim, 2020 yılının haziran ayını hatırlatıp önemli uyarılarda bulundu.

Tüm gözler yarından itibaren hayata geçecek normalleşme dönemine çevrilmişken Prof. Dr. Bengi Başer'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Haberler.com YouTube kanalında 'Gündem Haber' programına konuk olan Başer, "Haziran ayındaki gibi paldır küldür açılırsak 1 aya kalmaz yeniden kapanırız" dedi.

İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN